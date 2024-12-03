Требуется внести правки для сайта, созданном на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется внести правки для сайта, созданном на WordPress.
И так, начнем с личного кабинета и управление подпиской, где нужно создать функционал личного кабинета. Исправить моменты по редактированию адреса доставки, изменение получателя, управление графиком доставки (пауза, перенос, отмена).
Затем, нужно сделать формление карточек товаров. И реализовать и настроить карточки товара, интегрировано с WooCommerce Subscription или аналогичным плагином.
Так де нужно ускорить загрузку страниц. Исправить баги, чтобы все фотографии прогружались.
И по адаптации сайта нужно проверить корректное отображение на мобильных устройствах.
Исправить проблемы с размером шрифтов, кнопок и изображений.
Еще нужно добавить чат для обратной связи на сайте. И для footer (подвал сайта), нужно редактировать подвал, добавив ссылки на нужные страницы.

WooCommerceWordPressДоработка сайтовСоздание карточек товаровУстранение ошибок
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