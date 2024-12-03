Требуется внести правки для сайта, созданном на WordPress.

И так, начнем с личного кабинета и управление подпиской, где нужно создать функционал личного кабинета. Исправить моменты по редактированию адреса доставки, изменение получателя, управление графиком доставки (пауза, перенос, отмена).

Затем, нужно сделать формление карточек товаров. И реализовать и настроить карточки товара, интегрировано с WooCommerce Subscription или аналогичным плагином.

Так де нужно ускорить загрузку страниц. Исправить баги, чтобы все фотографии прогружались.

И по адаптации сайта нужно проверить корректное отображение на мобильных устройствах.

Исправить проблемы с размером шрифтов, кнопок и изображений.

Еще нужно добавить чат для обратной связи на сайте. И для footer (подвал сайта), нужно редактировать подвал, добавив ссылки на нужные страницы.