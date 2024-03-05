Требуется помощь в настройке Power BI для сбора статистики. Необходимо проработать логику интеграции между 1С, Битрикс, Google Таблицы, Ройстат и UIS. Ожидается опыт работы с данными источниками и понимание их взаимодействия.
Решение проблемы в обмене 1с и сайта
Всем привет. Ищу специалиста, который поможет решить проблему в выгрузке с 1с на сайта.
Проблема следующая: для Торговых предолжений не выгружается цена и остатки, хотя в файле обмена XML эти данные есть.
Проблема только с ТП. У обычных товаров цена и остатки обновляются.
Жду ваших откликов.
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