Решение проблемы в обмене 1с и сайта

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Закрыт2 заявки161 просмотр

Всем привет. Ищу специалиста, который поможет решить проблему в выгрузке с 1с на сайта.
Проблема следующая: для Торговых предолжений не выгружается цена и остатки, хотя в файле обмена XML эти данные есть.
Проблема только с ТП. У обычных товаров цена и остатки обновляются.
Жду ваших откликов.

5 месяцев назад
pastixe
Иван 
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