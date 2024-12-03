Доработка сайта на Wordpress

0. Увеличить скорость отображения сайта.

1. Интегрировать с AmoCRM. Нужно чтобы все заявки с сайта, почты, мессенджеров - все приходило в CRM

2. В самой CRM будет работать 5-10 человек

3. Добавить на сайт конвектор валют по курсу

4. Произвести SEO-оптимизацию сайта

5. Добавить отображение способов оплаты на окне с турами

3. Ссылки на соцсети в шапке увеличить и раздвинуть, чтобы они занимали ту же ширину, что номер телефона

4. Область "Каталог" сделать длиной как логотип

5. Текст "Империя туризма сделать того же размера", что и текст снизу. Т.е. визуально у них должна быть одна длина

6. Добавить 4 слайд в карусель (Таиланд) и соответствующий раздел на сайт

7. Записать на экскурсию работает неправильно работает. Нужно чтобы пользователь вводил минимальную информацию (имя, номер телефона) и заявка сразу отправлялась с CRM. Так же в заявку автоматически должна добавляться та экскурсия, с которой и нажали кнопку "Записать на экскурсию"

8. На карусели нужно чтобы переход в категорию происходил и по нажатию на картинку, не обязательно только ко кнопке

9. Добавить сайт в Яндекс Компании и Гугл Компании

10. Блок с "Без предоплаты / Русскоговорящие гиды / Страховка действует / Персональный менеджер" - сделать в одну строку под слайдером.

11. Блок который рассказывает про разные способы оплаты (пункт №5) поставить на то место, где были "предоплаты, гиды и так далее"

12. Выберите страну для - нужно чтобы "для" было на верхней строке (просто перенести <br>)

13. Почему выбирают нас - убрать с левой части и поместить наверху правой части, над экскурсии и так далее, а на его месте (в левой части) сделать баннер с переходом на ютуб канал

14. На сайте почти на каждой странице есть возможность оставить отзыв. Когда пользователь нажимает на "оставить отзыв" - если действие происходит на какой-то общей странице, например, главная, тогда оставляем как есть, но если он нажимает "оставить отзыв" на старице определенного тура, нужно убрать выбор тура и автоматически подставить тот тур, на странице которого находится пользователь

15. На странице туров убрать "показать все" нужно чтобы сразу отображался весь список туров

16. К карточке тура добавить кнопку "подробнее" с переходом на сам тур

17. Сделать цену в карточке тура прибитой снизу, чтобы уровень не менялся в зависимости от строк сверху

18. Размер цены в карточке тура увеличить до 25

19. С главной страницы Страны (Египет, например) убрать секцию "туристы рекомендуют"

20. Секцию "На родном языке Справочник организаций обслуживающих на русском язык и т.д." - это доп. услуги. Тоже пока убрать. Оставив только "трансфер"

21. Секцию "Популярные экскурсии" перенести в раздел в конкретным городом

22. Сделать живой поиск по сайту

23. В меню есть цены. Переход неверный. Нужно чтобы по ценам открывался прайс. Образец - https://planetaekskursii.com/ceny-i-oplata

24. Секция с отзывами. На главной странице должны быть видны все отзывы, а на странице определенного тура видны отзывы конкретно этого тура

Дополнительно:

1. Добавить/накрутить отзывы на Яндексе, гугле

2. План по сео-оптимизации с расчетом бюджета

https://imperiyaturizma24.com/ - это сайт с которым идет работа.