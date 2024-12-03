Необходимо реализовать верстку макета с использованием чистого HTML, CSS и JS. Дизайн должен корректно отображаться на всех устройствах без подключения сторонних скриптов. Видео запускается по кнопке Play. Укажите стоимость выполнения работы.
Доработка сайта на Wordpress
0. Увеличить скорость отображения сайта.
1. Интегрировать с AmoCRM. Нужно чтобы все заявки с сайта, почты, мессенджеров - все приходило в CRM
2. В самой CRM будет работать 5-10 человек
3. Добавить на сайт конвектор валют по курсу
4. Произвести SEO-оптимизацию сайта
5. Добавить отображение способов оплаты на окне с турами
3. Ссылки на соцсети в шапке увеличить и раздвинуть, чтобы они занимали ту же ширину, что номер телефона
4. Область "Каталог" сделать длиной как логотип
5. Текст "Империя туризма сделать того же размера", что и текст снизу. Т.е. визуально у них должна быть одна длина
6. Добавить 4 слайд в карусель (Таиланд) и соответствующий раздел на сайт
7. Записать на экскурсию работает неправильно работает. Нужно чтобы пользователь вводил минимальную информацию (имя, номер телефона) и заявка сразу отправлялась с CRM. Так же в заявку автоматически должна добавляться та экскурсия, с которой и нажали кнопку "Записать на экскурсию"
8. На карусели нужно чтобы переход в категорию происходил и по нажатию на картинку, не обязательно только ко кнопке
9. Добавить сайт в Яндекс Компании и Гугл Компании
10. Блок с "Без предоплаты / Русскоговорящие гиды / Страховка действует / Персональный менеджер" - сделать в одну строку под слайдером.
11. Блок который рассказывает про разные способы оплаты (пункт №5) поставить на то место, где были "предоплаты, гиды и так далее"
12. Выберите страну для - нужно чтобы "для" было на верхней строке (просто перенести <br>)
13. Почему выбирают нас - убрать с левой части и поместить наверху правой части, над экскурсии и так далее, а на его месте (в левой части) сделать баннер с переходом на ютуб канал
14. На сайте почти на каждой странице есть возможность оставить отзыв. Когда пользователь нажимает на "оставить отзыв" - если действие происходит на какой-то общей странице, например, главная, тогда оставляем как есть, но если он нажимает "оставить отзыв" на старице определенного тура, нужно убрать выбор тура и автоматически подставить тот тур, на странице которого находится пользователь
15. На странице туров убрать "показать все" нужно чтобы сразу отображался весь список туров
16. К карточке тура добавить кнопку "подробнее" с переходом на сам тур
17. Сделать цену в карточке тура прибитой снизу, чтобы уровень не менялся в зависимости от строк сверху
18. Размер цены в карточке тура увеличить до 25
19. С главной страницы Страны (Египет, например) убрать секцию "туристы рекомендуют"
20. Секцию "На родном языке Справочник организаций обслуживающих на русском язык и т.д." - это доп. услуги. Тоже пока убрать. Оставив только "трансфер"
21. Секцию "Популярные экскурсии" перенести в раздел в конкретным городом
22. Сделать живой поиск по сайту
23. В меню есть цены. Переход неверный. Нужно чтобы по ценам открывался прайс. Образец - https://planetaekskursii.com/ceny-i-oplata
24. Секция с отзывами. На главной странице должны быть видны все отзывы, а на странице определенного тура видны отзывы конкретно этого тура
Дополнительно:
1. Добавить/накрутить отзывы на Яндексе, гугле
2. План по сео-оптимизации с расчетом бюджета
https://imperiyaturizma24.com/ - это сайт с которым идет работа.
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