Заверстати дизайн з Фігма

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки116 просмотров

Зробити якісну верстку лендінга з інтерактивними елементами (вильоти, зьявлення тощо, більш детально кандидату). Бажано відразу підключити форму зворотнього зязку (але не принципово, можна без неї.)

Макет зроблений на фігмі, картинка для оцінки у вкладенні.

Прошу зорієнтувати по вартості та строкам. З пропозицією по вартості прошу прислати приклади робіт для оцінки якості верстки, дякую.

FigmaВерстка лендингов
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