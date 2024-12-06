Создать страницу оглавление каталога htm файлов (список - дерево)

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Завершен2 заявки37 просмотров

Добрый день.

Необходимо перевести 2 готовых файла (htm или ворд) с ссылками на офлайн файлы htm (файлы будут находиться в том же каталоге, подкаталог "Docs") в древовидную структуру (раскрывающийся список) и сохранить как htm (в т.ч. нужен будет и исходник). Работы на час.

В приложении файл с ссылками (пока один, второй такой такой же, в htm, если нужно скину в ворде) и пример как должно выглядеть (при согласовании заказа скину полное дерево). Оформление не обязательно, но желательно сохранить как в примере (цвет фона, шрифт и т.д.)

В заявке обязательно срок и сумму.

5 месяцев назад
EvgenySedov
Седов 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель

tobiaskoira
Дина 
37 лет
6 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
$5
1 день
Escrow
Замечательный исполнитель. Все быстро и качественно. Рекомендую
Очень вежливый и хороший заказчик!

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Айбек
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
tobiaskoira
Дина 
37 лет
6 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад