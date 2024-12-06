Добрый день.

Необходимо перевести 2 готовых файла (htm или ворд) с ссылками на офлайн файлы htm (файлы будут находиться в том же каталоге, подкаталог "Docs") в древовидную структуру (раскрывающийся список) и сохранить как htm (в т.ч. нужен будет и исходник). Работы на час.

В приложении файл с ссылками (пока один, второй такой такой же, в htm, если нужно скину в ворде) и пример как должно выглядеть (при согласовании заказа скину полное дерево). Оформление не обязательно, но желательно сохранить как в примере (цвет фона, шрифт и т.д.)

В заявке обязательно срок и сумму.