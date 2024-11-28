Верстка и посадка на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт26 заявок170 просмотров

Нужно сверстать сайт по макетам из figma и посадить верстку на Wordpress.

Макеты для пк и мобильных версий, нужно будет сделать адаптивный дизайн под планшеты в том числе. Ссылку скину исполнителю, предварительно прикреплю скриншот.

Макет включает в себя поп апы, состояния кнопок, 3 различные формы обратной связи.

Оплата только PayPal или Zelle.

FigmaWordPressАдаптивный дизайнВерстка сайтовИнтеграция верстки
5 месяцев назад
guest_1714690318727
год в сервисе
Был
5 месяцев назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
27 отзывов
5 месяцев назад
Андрей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
34 отзыва
5 месяцев назад
Александр
 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
15 отзывов
5 месяцев назад
Сергей
 
31 год
год в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
HTML-верстка
Максим
 
30 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
9 отзывов
5 месяцев назад
Михаил
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
10 дней назад
2 отзыва(-1)
5 месяцев назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад
Сергей
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
день назад
5 месяцев назад
Юлия
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
12 дней назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Иван
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
45 отзывов
5 месяцев назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Михаил
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
5 месяцев назад
Мариам
 
34 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Олександр
 
42 года
3 года в сервисе
Был
25 дней назад
5 месяцев назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
11 часов назад
168 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
HTML-верстка
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
11 часов назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
19 минут назад
5 месяцев назад
Константин
 
47 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Дмитрий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
день назад
8 отзывов
5 месяцев назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
66 отзывов(-2)
5 месяцев назад
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
11 часов назад
4 отзыва
5 месяцев назад
Жалгас
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
21 час назад
19 отзывов
5 месяцев назад
Олег
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
127 отзывов
5 месяцев назад
Сергей
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
день назад
13 отзывов
5 месяцев назад
Лучший HTML-верстальщик апреля