Нужно сверстать сайт по макетам из figma и посадить верстку на Wordpress.

Макеты для пк и мобильных версий, нужно будет сделать адаптивный дизайн под планшеты в том числе. Ссылку скину исполнителю, предварительно прикреплю скриншот.

Макет включает в себя поп апы, состояния кнопок, 3 различные формы обратной связи.

Оплата только PayPal или Zelle.