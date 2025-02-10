Требуется адаптивная HTML-верстка трех страниц сайта. Необходимо учесть все современные стандарты и сделать страницы удобными для различных устройств. Укажите цену и сроки выполнения работы.
Верстка по макету
Сверстать 7 страниц + темная тема + адаптив:
1. Все что можно засунуть в svg - нужно засунуть в svg, только крупные svg должны быть встроены в html отдельно, мелкие же svg объединить в спрайт и вставлять на страницу как svg use.
2. Весь js должен быть написан без использования jquery.
3. Из больших библиотек можно использовать, пожалуй, только свайпер, остальные нужно будет утверждать.
4. В css никаких заготовленных фреймворков а-ля бутстрапа.
5. Не использовать background для картинок. т.е. если есть большой бэкграунд в макете, то вставить его как img.
По возможности написать код так, чтобы его легко можно было разбить на компоненты.
постараться переиспользовать стили по максимуму.
Проверить свою верстку через лайтхаус в консоле, чтобы было выше 95+ для мобил.
Оставляйте заявку с указанием суммы и сроков с ключевым словом "Аниме".
Выбранный исполнитель
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