Верстка по макету

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок368 просмотров

Сверстать 7 страниц + темная тема + адаптив:


Выполняя следующие условия:

1. Все что можно засунуть в svg - нужно засунуть в svg, только крупные svg должны быть встроены в html отдельно, мелкие же svg объединить в спрайт и вставлять на страницу как svg use.

2. Весь js должен быть написан без использования jquery.

3. Из больших библиотек можно использовать, пожалуй, только свайпер, остальные нужно будет утверждать.

4. В css никаких заготовленных фреймворков а-ля бутстрапа.

5. Не использовать background для картинок. т.е. если есть большой бэкграунд в макете, то вставить его как img.

По возможности написать код так, чтобы его легко можно было разбить на компоненты.

постараться переиспользовать стили по максимуму.

Проверить свою верстку через лайтхаус в консоле, чтобы было выше 95+ для мобил.

Оставляйте заявку с указанием суммы и сроков с ключевым словом "Аниме".

Адаптивная версткаВерстка сайтовВерстка страницИнтеграция версткиСоздание сайтов
5 месяцев назад
IceBoom28
Николай 
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25 дней назад

Выбранный исполнитель

ob163256
Олег 
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5 месяцев назад
$400
12 дней
Escrow
Заказ выполнен, но не в срок, просрочен на 3 недели.
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!

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