Вёрстка макетов по Figma. Десктоп, планшет, мобайл

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок71 просмотр

Здравствуйте!

Необходимо произвести вёрстку макетов по исходникам в Figma.

Требования:

  • кроссбраузерность;

  • изображения webp/svg;

  • соблюдение всех доп.атрибутов в тегах (alt, title и т.п.);

  • использование переменных для обозначения основных общих параметров (цвета, размеры, отступы и т.п.);

  • БЭМ;

  • допускается grid, flex;

  • jquery нельзя, доп.логика по максимуму на vanila js (если уж никак - обязательно согласовать используемые либы);

  • css фреймворки нельзя;

  • подключение сторонних библиотек/шрифтов исключительно локально, никакого cdn;

  • задвоение блоков/элементов для адаптива - нельзя;

  • less/sass можно, но на выходе всё равно требуется классика html+css+js+assets.

По срокам - 7 дней.

Бюджет указан.

Решение по началу работы будет принято сегодня.

Промежуточные результаты прошу предоставлять оперативно, чтобы исключить трудности и правки при сдаче работы.

Фигма для просмотра (dev mode) https://www.figma.com/design/a6mcolIwMHTxK8gUng4Tn5/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8?node-id=0-1&m=dev&t=OVhETFwNXJqlcCKA-1

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Escrow
Адекватный и пунктуальный специалист. К делу подходит со всем вниманием, знания и компетенции по front-end'у очень хорошие, рекомендую к сотрудничеству.
Работа прошла гладко, задачи ставились чётко..

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