Требуется разработать страницу оглавления для каталога htm файлов с раскрывающимся списком. Файлы находятся в подкаталоге 'Docs'. В приложении предоставлены оглавление и пример. В оглавлении указаны названия файлов с их местоположением. В заявке необходимо указать срок выполнения и стоимость.
Вёрстка макетов по Figma. Десктоп, планшет, мобайл
Здравствуйте!
Необходимо произвести вёрстку макетов по исходникам в Figma.
Требования:
кроссбраузерность;
изображения webp/svg;
соблюдение всех доп.атрибутов в тегах (alt, title и т.п.);
использование переменных для обозначения основных общих параметров (цвета, размеры, отступы и т.п.);
БЭМ;
допускается grid, flex;
jquery нельзя, доп.логика по максимуму на vanila js (если уж никак - обязательно согласовать используемые либы);
css фреймворки нельзя;
подключение сторонних библиотек/шрифтов исключительно локально, никакого cdn;
задвоение блоков/элементов для адаптива - нельзя;
less/sass можно, но на выходе всё равно требуется классика html+css+js+assets.
По срокам - 7 дней.
Бюджет указан.
Решение по началу работы будет принято сегодня.
Промежуточные результаты прошу предоставлять оперативно, чтобы исключить трудности и правки при сдаче работы.
Фигма для просмотра (dev mode) https://www.figma.com/design/a6mcolIwMHTxK8gUng4Tn5/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8?node-id=0-1&m=dev&t=OVhETFwNXJqlcCKA-1
Оплата по факту или безопасная сделка.
Выбранный исполнитель
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