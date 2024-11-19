Необходимо выполнить адаптивную верстку сайта студии перманентного макияжа, натянуть его на ВП и интегрировать с системой yclients. Также требуется разработка полуавтоматической реферальной системы с личным кабинетом для участников и установка всех необходимых плагинов для SEO и ускорения работы сайта.
Внести изменения в SVG-карту
Имеется SVG-карта на сайте https://tehstrana.b-devs.xyz нужно убрать оттуда текущие регионы, и разметить карту заново, добавив туда 7 наших объектов.
Пишите сразу телеграм для связи.
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