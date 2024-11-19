Внести изменения в SVG-карту

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки12 просмотров

Имеется SVG-карта на сайте https://tehstrana.b-devs.xyz нужно убрать оттуда текущие регионы, и разметить карту заново, добавив туда 7 наших объектов.

Пишите сразу телеграм для связи.

5 месяцев назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

code_deness
Денис 
31 год
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
5 месяцев назад
$10
1 день
получил отличное решение задачи под ключ. Рекомендую к сотрудничеству.
Все круто) Второй проект) Рекомендую)

Заявки фрилансеров

code_deness
Денис 
31 год
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
5 месяцев назад
Наккем
 
24 года
год в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад