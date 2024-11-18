Требуется свертсать лендинг по готовому макету Figma с адаптивным и кроссбраузерным дизайном. Необходимы формы опроса и обратной связи с отправкой в Telegram. Сайт на английском языке, оптимизированный под SEO. Ожидается качественный код, поддержка продукта и возможность доработок.
Верстка ленда
Необходимо свертсать лендинг по готовому макету Figma. Адаптивно, кроссбраузерно, срочно
https://www.figma.com/design/2SxtzOahZx8PXUWmKN0L6s/countergaming.pro-www?node-id=1-99&t=eAJQssOEFKAL8Kfl-1
Заявки фрилансеров
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