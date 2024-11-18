Верстка ленда

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Необходимо свертсать лендинг по готовому макету Figma. Адаптивно, кроссбраузерно, срочно

https://www.figma.com/design/2SxtzOahZx8PXUWmKN0L6s/countergaming.pro-www?node-id=1-99&t=eAJQssOEFKAL8Kfl-1

FigmaВерстка лендингов
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