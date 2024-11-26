Верстка многостраничного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка4 просмотра

Требуется верстка сайта по ТЗ и макетам figma

Предоставлю подходящему кандидату

FigmaВерстка сайтов
6 месяцев назад
guest_16661720407735
3 года в сервисе
Был
15 дней назад

Выбранный исполнитель

oblivion_47
Диёр 
20 лет
2 года в сервисе
Был
день назад
6 месяцев назад
$100
5 дней
Задача выполнена корректно и в срок. Рекомендую исполнителя!
Рад был работать, всё отлично, хороший заказчик

Заявки фрилансеров

oblivion_47
Диёр 
20 лет
2 года в сервисе
Был
день назад
6 месяцев назад
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