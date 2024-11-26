Требуется верстальщик для выполнения HTML-верстки дизайна и создания сайта. Необходимо качественно сверстать предоставленный макет и обеспечить корректное отображение на разных устройствах.
Верстка многостраничного сайта
Требуется верстка сайта по ТЗ и макетам figma
Предоставлю подходящему кандидату
Выбранный исполнитель
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