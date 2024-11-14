Требуется сверстать две страницы сайта для платежной системы и интегрировать их на WordPress. Сайт должен быть двуязычным (русский и английский) с адаптивным дизайном для ПК, мобильных телефонов и планшетов. Рабочие макеты будут предоставлены, срок выполнения - максимально сжатый.