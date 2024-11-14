Одностраничный сайт

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Завершен9 заявок203 просмотра

Верстка одностраничного сайта в адаптиве: большой экран, комп, телефон, планшет.

Сайт для компа во вложении.

Адаптивная версткаСоздание одностраничных сайтов
6 месяцев назад
vbogd
Вадим 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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Выбранный исполнитель

rusudan
44 года
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 месяцев назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятно работать с Вадимом. Всегда на связи, все вопросы оперативно решаются, оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

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