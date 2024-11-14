Правки по верстке

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки11 просмотров

Есть сайт. Нужно внести правки - оживить блок вопрос, ответ и пару мелочей еще.

Верстка блоков
6 месяцев назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
час назад

Выбранный исполнитель

code_deness
Денис 
31 год
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
6 месяцев назад
$10
1 день
Быстро и без лишних вопросов справился с задачей! Рекомендую!
Все круто!) Очень классный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству!)

Заявки фрилансеров

Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
41 минуту назад
4 отзыва
6 месяцев назад
Владислав
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
6 отзывов
6 месяцев назад
code_deness
Денис 
31 год
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
6 месяцев назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 часа назад
1 отзыв
6 месяцев назад
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
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