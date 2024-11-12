Next.js верстка

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Закрыт9 заявок126 просмотров

Нужен кодер сверстать сайт на next.js
В заявке пишите свой телеграмм и слово "Чич" для проверки на бота

Next.jsВерстка сайтов
6 месяцев назад
DP_Studio
Дмитрий 
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