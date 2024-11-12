Необходимо выполнить HTML-верстку одностраничного сайта с адаптивным дизайном для различных устройств: большой экран, компьютер, телефон и планшет. Вложение содержит макет для ПК.
Next.js верстка
Нужен кодер сверстать сайт на next.js
В заявке пишите свой телеграмм и слово "Чич" для проверки на бота
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