Верстка лендинга

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Закрыт22 заявки222 просмотра

Необходимо свертсать лендинг по готовому макету Figma. Адаптивно, кроссбраузерно, используя БЭМ. Сылка на макет -
https://www.figma.com/design/vEhY4P8R4O73k4Nrx5WnTg/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BE%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%2B?node-id=0-1&t=9tqD30PTDoOWM69N-1

FigmaВерстка лендингов
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