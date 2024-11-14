Требуется сверстать лендинг и интегрировать его на Wordpress. Сайт должен быть двуязычным (русский и английский), адаптированным для ПК, мобильных устройств и планшетов. Сроки выполнения сжатые, предоставлен макет для работы. Ожидаются предложения по цене.