Сверстать макет

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Закрыт19 заявок142 просмотра

Имеется макет страницы лендинга из нескольких блоков, необходимо сделать адаптивную качественную верстку.

Адаптивная версткаВерстка блоковВерстка лендингов
6 месяцев назад
AndrewT
Андрей 
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