Необходимо разработать веб-страницу с эффектами появления и исчезания слов. Требуется создать две страницы с различными словами и эффектами. Размер области вылета составляет 1920 на 400 пикселей.
Верстка на Wordpress
Доброго времени суток! Ищу верстальщика на Wordpress.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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