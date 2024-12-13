Верстка на Wordpress

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Завершен24 заявки147 просмотров

Доброго времени суток! Ищу верстальщика на Wordpress.

WordPressВерстка сайтов
5 месяцев назад
Alex-Rud
Алексей 
34 года
3 года в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

Rus_0852
Руслан 
33 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Большое спасибо за ваш отзыв! Очень приятно было работать с вами — четкое общение, внимание к деталям и готовность обсуждать все нюансы сделали процесс приятным и продуктивным. Рад был помочь, и желаю вам успехов в реализации всех ваших проектов! Если понадобится помощь в будущем, буду рад снова поработать вместе.

Заявки фрилансеров

Rus_0852
Руслан 
33 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Андрей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
34 отзыва
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Мариам
 
34 года
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Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Сергей
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
день назад
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Айбек
 
18 лет
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Был
2 месяца назад
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Юрий
 
16 лет
год в сервисе
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2 дня назад
1 отзыв
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Михаил
 
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Максим
 
26 лет
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день назад
39 отзывов(-3)
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Евгений
 
38 лет
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день назад
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Лучший HTML-верстальщик апреля
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31 год
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4 дня назад
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Георгий
 
30 лет
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10 дней назад
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Максим
 
35 лет
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2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Алексей
 
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Денис
 
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Дмитро
 
19 лет
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Владислав
 
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19 дней назад
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66 отзывов(-2)
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3 часа назад
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168 отзывов
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