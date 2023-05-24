Большое спасибо за ваш отзыв! Очень приятно было работать с вами — четкое общение, внимание к деталям и готовность обсуждать все нюансы сделали процесс приятным и продуктивным. Рад был помочь, и желаю вам успехов в реализации всех ваших проектов! Если понадобится помощь в будущем, буду рад снова поработать вместе.