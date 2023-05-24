Alex-Rud

Алексей Alex-Rud

 
34 года
3 года на фриланс-бирже
Был
11 дней назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$815
выплачено фрилансерам
55%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка лендинга

    $15

    Требуется выполнить верстку лендинга с использованием методологии BEM, сборщика Gulp и препроцессора SCSS. Задача подходит для фрилансеров с небольшим опытом в данной области.

    Верстка лендинговSCSSGulp
    HTML-верстка31 заявка
    Открыт
    22 дня назад

  • Нужно спарсить товар

    Требуется исполнитель для парсинга товара с определенного сайта. Необходимо собрать данные и подготовить их в удобном формате. Укажите примерную стоимость и сроки выполнения. Подробности обсудим в личных сообщениях.

    Парсинг данных
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Ищу дизайнера

    Необходим дизайнер для разработки проектов в Figma. Открыты к сотрудничеству с начинающими специалистами, важно наличие портфолио. Задача включает создание уникальных и функциональных дизайнов для веб-сайтов.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Верстка на Wordpress

    Требуется верстальщик для создания сайта на Wordpress с использованием HTML-верстки. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с данной платформой и навыки в реализации адаптивного дизайна.

    Верстка сайтовWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Верстка сайта

    Требуется выполнить HTML-верстку сайта с использованием скролл анимаций. Пример сайта будет предоставлен. Ожидается качественная реализация и внимание к деталям.

    Верстка сайтов
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Создание сайта

    Требуется верстка сайта по предоставленному макету. Исполнитель должен подготовить HTML-код, следуя указанным требованиям. Пример макета будет отправлен потенциальному исполнителю.

    Верстка сайтов
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Верстка сайта на Wordpress

    Требуется выполнить верстку сайта на платформе Wordpress. Исполнитель получит макеты для оценки в личных сообщениях. Важно обеспечить качественную адаптацию и верстку согласно предоставленным дизайнам.

    Верстка сайтовWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Верстка сайтов

    Ищется верстальщик с опытом в HTML, CSS, JS, Gulp и SCSS для реализации проектов. Важно строгое соответствие макету и внимание к деталям. Рассмотрим начинающих специалистов. Возможность постоянного потока заказов при успешном сотрудничестве.

    Верстка сайтовCSSHTMLJavaScriptSCSS
    HTML-верстка61 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужна верстка сайта

    Требуется выполнить верстку сайта с использованием HTML, CSS и JavaScript. Макеты дизайна будут предоставлены для работы. Основное внимание на точность и соответствие предоставленным макетам.

    Верстка сайтовCSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нужно отрисовать картинки

    Требуется отрисовать картинки с использованием Blender или аналогичной программы. Необходимы навыки в создании иллюстраций и рисунков. Все детали обсуждаются в личных сообщениях.

    Создание картинокBlender
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нужно отрисовать картинки для калькулятора

    Требуется создать изображения для калькулятора. Необходимо разработать все необходимые иллюстрации и рисунки для полноценного функционирования калькулятора.

    Создание картинок
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Ищу дизайнер для создания макета в Figma

    Ищется дизайнер для разработки современного макета сайта в Figma. Необходимо создать стильный дизайн для 7-9 страниц. Укажите цены, сроки и примеры работ. Рассматриваются также начинающие дизайнеры с хорошим портфолио. Возможность долгосрочного сотрудничества при успешном выполнении заказа.

    Дизайн сайтовFigma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нужно разработать конструктор для сайта.

    Требуется разработать конструктор мебели для сайта, который позволит пользователям настраивать различные элементы. Ожидается создание функционала для удобного взаимодействия с пользователем и возможность интеграции с существующей платформой.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Конструктор

    Задача заключается в разработке конструктора мебели с использованием canvas. Необходима реализация функционала для веб-программирования, который позволит пользователям создавать и модифицировать мебельные изделия. Ожидается качественная проработка интерфейса и функциональности проекта.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

Rus_0852
Руслан 
33 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
$15
10 баллов
5 месяцев назад
Верстка на Wordpress
WordPressВерстка сайтов
Большое спасибо за ваш отзыв! Очень приятно было работать с вами — четкое общение, внимание к деталям и готовность обсуждать все нюансы сделали процесс приятным и продуктивным. Рад был помочь, и желаю вам успехов в реализации всех ваших проектов! Если понадобится помощь в будущем, буду рад снова поработать вместе.
Очень понимающий человек, который внёс сверх много правок, которых даже в ТЗ не было. Спасибо за выдержку, терпение и помощь. Успехов!
Ответный отзыв
karina_Alt
Карина 
26 лет
6 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
$95
10 баллов
5 месяцев назад
Дизайн сайта в фигма
FigmaДизайн сайтов
Спасибо за отзыв!
Заказали у Карины дизайн лендинга. Получили качественный, современный дизайн. Работа была выполнена на высоком профессиональном уровне. Однозначно рекомендуем компетентного исполнителя.
Ответный отзыв
LevinaA
19 лет
6 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
$50
10 баллов
5 месяцев назад
Ищу дизайнера
Figma
Приятно сотрудничать с Алексеем! Конкретное ТЗ, легкая коммуникация в процессе работы, все довольны результатом!
Анастасия, отличный дизайнер, который понимает ТЗ и может решить функциональные задачи, которые стоят перед дизайном. Спасибо за качественную работу!
Ответный отзыв
weironrx
Дмитрий 
18 лет
год в сервисе
Был
8 дней назад
5 отзывов
$250
10 баллов
год назад
Создание сайта
Верстка сайтов
Отличный заказчик, дал четкое тз, быстро отвечал на вопросы и указывал на ошибки. Никаких проблем с оплатой и сроками - только хорошее впечатление!
С работой справился отлично, быстро, повезло, что сразу попался на такого специалиста, будем обращаться еще! Рекомендую!
Ответный отзыв
SunixY
19 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$60
10 баллов
год назад
Верстка сайта на Wordpress
WordPressВерстка сайтов
Был очень рад работать с Алексеем! Чёткое ТЗ, всегда на связи и своевременная оплата :) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, всем советую!
Сделал все быстро в срок! Помог с правками после завершения. Советую данного человека Ответственно подходит к делу : )
Ответный отзыв
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