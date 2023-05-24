Требуется выполнить верстку лендинга с использованием методологии BEM, сборщика Gulp и препроцессора SCSS. Задача подходит для фрилансеров с небольшим опытом в данной области.
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Требуется исполнитель для парсинга товара с определенного сайта. Необходимо собрать данные и подготовить их в удобном формате. Укажите примерную стоимость и сроки выполнения. Подробности обсудим в личных сообщениях.Веб-программирование9 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходим дизайнер для разработки проектов в Figma. Открыты к сотрудничеству с начинающими специалистами, важно наличие портфолио. Задача включает создание уникальных и функциональных дизайнов для веб-сайтов.Завершен5 месяцев назад
Требуется верстальщик для создания сайта на Wordpress с использованием HTML-верстки. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с данной платформой и навыки в реализации адаптивного дизайна.Завершен5 месяцев назад
Требуется верстальщик с опытом работы в Wordpress и знанием HTML для создания сайта. Необходимы навыки адаптивной верстки и работы с темами Wordpress.HTML-верстка18 заявокЗакрытнет даты
Требуется разработка дизайна сайта в Figma. Исполнитель сможет обсудить все детали и техническое задание. Рассматриваются различные стили и подходы к разработке.Завершен5 месяцев назад
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Требуется Wordpress разработчик для создания сайтов и HTML-верстки. Ищется специалист по Woocommerce, который поможет с разработкой сайта или нескольких сайтов.HTML-верстка12 заявокЗакрыт2 года назад
Ищется верстальщик с опытом в HTML, CSS, JS, Gulp и SCSS для реализации проектов. Важно строгое соответствие макету и внимание к деталям. Рассмотрим начинающих специалистов. Возможность постоянного потока заказов при успешном сотрудничестве.HTML-верстка61 заявкаЗакрыт2 года назад
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