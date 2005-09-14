SunixY

Павел Волчек SunixY

 
19 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Качество - залог успеха! Адаптивная и качественная вёрстка сайтов, доработка уже готовых проектов. HTML5, БЭМ, CSS3, SCSS, JavaScript

Приветствую :)

Пару слов о себе: Я занимаюсь Web-разработкой и стараюсь с каждым днём и новым проектом совершенствовать свои навыки. Готов предоставить вам свою услугу на рынке, выполнить все пожелания и правки по проекту. Коммуникабельный и пунктуальный, ваши задачи будут выполнены в срок. Моя цель: Предоставить вам хорошую и качественную услугу!

Все правки по вашим задачам делаю абсолютно бесплатно!

Гарантии

Если вы чем-то недовольны в моей работе, то не беспокойтесь! После передачи вам архива с готовой вёрсткой в течении месяца я бесплатно и сразу исправляю все ошибки, которые вы могли не заметить при приёме работы

Навыки

HTML5: семантика, доступность

CSS3: flex- , grid-контейнеры, понимание специфичности селекторов, media-запросы, адаптивность, условные единицы (%, vh, vw, em, rem и др...) препроцессор SCSS: опыт работы с миксинами, переменными, вложенностями, функциями и циклами

JavaScript: Понимание объектной модели документа (DOM), события, понятие "всплытия", ES6, промисы, async await-синтаксис, Fetch, XMLHttpRequest, библиотека Axios, Swiper (для создания слайдеров), работа с localStorage

Дополнительно: пакетный менеджер npm, Сборка проектов с помощью таск-ранера Gulp, БЭМ-методология разработки

Готов приступить к работе прямо сейчас!

Контактные данные:

Процесс выполнения работы:

  1. Оценка технического задания

  2. Качественное выполнение работы

  3. Проверка (тестирование вёрстки на соответствие требованиям)

  4. Передача работы в ваши руки :)

Ну что ж :)

Буду рад каждому новому заказу, и отзыву, оставленному вами после выполнения моей работы.

Мои проекты:

Я практиковался в создании различных pet-проектов, ссылку на которые предоставлю и вам: https://github.com/SunixPN

#61Верстка сайтов
#69Верстка страниц
#73WordPress
Figma
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#363
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

Alex-Rud
Алексей 
34 года
3 года в сервисе
Был
12 дней назад
$60
10 баллов
год назад
Верстка сайта на Wordpress
WordPressВерстка сайтов
Сделал все быстро в срок! Помог с правками после завершения. Советую данного человека Ответственно подходит к делу : )
Был очень рад работать с Алексеем! Чёткое ТЗ, всегда на связи и своевременная оплата :) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, всем советую!
Ответный отзыв
genman
Юрий 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
2 года назад
Необходимо сделать верстку одной простой веб страницы
FigmaВерстка страниц
Быстро изучил ТЗ, оперативно справился с задачей, думаю будем работать дальше. Рекомендую.
Был очень рад работать с Юрием Четкое ТЗ, всегда на связи и своевременная оплата Рекомендую коллегам и рассчитываю на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$3/час
от $10от 1 дня
#73