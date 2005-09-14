Приветствую :)
Пару слов о себе: Я занимаюсь Web-разработкой и стараюсь с каждым днём и новым проектом совершенствовать свои навыки. Готов предоставить вам свою услугу на рынке, выполнить все пожелания и правки по проекту. Коммуникабельный и пунктуальный, ваши задачи будут выполнены в срок. Моя цель: Предоставить вам хорошую и качественную услугу!
Все правки по вашим задачам делаю абсолютно бесплатно!
Гарантии
Если вы чем-то недовольны в моей работе, то не беспокойтесь! После передачи вам архива с готовой вёрсткой в течении месяца я бесплатно и сразу исправляю все ошибки, которые вы могли не заметить при приёме работы
Навыки
HTML5: семантика, доступность
CSS3: flex- , grid-контейнеры, понимание специфичности селекторов, media-запросы, адаптивность, условные единицы (%, vh, vw, em, rem и др...) препроцессор SCSS: опыт работы с миксинами, переменными, вложенностями, функциями и циклами
JavaScript: Понимание объектной модели документа (DOM), события, понятие "всплытия", ES6, промисы, async await-синтаксис, Fetch, XMLHttpRequest, библиотека Axios, Swiper (для создания слайдеров), работа с localStorage
Дополнительно: пакетный менеджер npm, Сборка проектов с помощью таск-ранера Gulp, БЭМ-методология разработки
Готов приступить к работе прямо сейчас!
Контактные данные:
telegram: https://t.me/Fist_a
почта: [email protected]
номер телефона: +375295635235
Процесс выполнения работы:
Оценка технического задания
Качественное выполнение работы
Проверка (тестирование вёрстки на соответствие требованиям)
Передача работы в ваши руки :)
Ну что ж :)
Буду рад каждому новому заказу, и отзыву, оставленному вами после выполнения моей работы.
Мои проекты:
Я практиковался в создании различных pet-проектов, ссылку на которые предоставлю и вам: https://github.com/SunixPN
Портфолио
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