Качество - залог успеха! Адаптивная и качественная вёрстка сайтов, доработка уже готовых проектов. HTML5, БЭМ, CSS3, SCSS, JavaScript

Приветствую :)

Пару слов о себе: Я занимаюсь Web-разработкой и стараюсь с каждым днём и новым проектом совершенствовать свои навыки. Готов предоставить вам свою услугу на рынке, выполнить все пожелания и правки по проекту. Коммуникабельный и пунктуальный, ваши задачи будут выполнены в срок. Моя цель: Предоставить вам хорошую и качественную услугу!

Все правки по вашим задачам делаю абсолютно бесплатно!

Гарантии

Если вы чем-то недовольны в моей работе, то не беспокойтесь! После передачи вам архива с готовой вёрсткой в течении месяца я бесплатно и сразу исправляю все ошибки, которые вы могли не заметить при приёме работы

Навыки

HTML5: семантика, доступность

CSS3: flex- , grid-контейнеры, понимание специфичности селекторов, media-запросы, адаптивность, условные единицы (%, vh, vw, em, rem и др...) препроцессор SCSS: опыт работы с миксинами, переменными, вложенностями, функциями и циклами

JavaScript: Понимание объектной модели документа (DOM), события, понятие "всплытия", ES6, промисы, async await-синтаксис, Fetch, XMLHttpRequest, библиотека Axios, Swiper (для создания слайдеров), работа с localStorage

Дополнительно: пакетный менеджер npm, Сборка проектов с помощью таск-ранера Gulp, БЭМ-методология разработки

Готов приступить к работе прямо сейчас!

Контактные данные:

Процесс выполнения работы:

Оценка технического задания Качественное выполнение работы Проверка (тестирование вёрстки на соответствие требованиям) Передача работы в ваши руки :)

Ну что ж :)

Буду рад каждому новому заказу, и отзыву, оставленному вами после выполнения моей работы.

Мои проекты:

Я практиковался в создании различных pet-проектов, ссылку на которые предоставлю и вам: https://github.com/SunixPN