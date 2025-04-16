Верстка лендинга

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Открыт31 заявка507 просмотров

Доброго времени суток!

Нужна верстка лендинга бэм gulp scss.

Можно с небольшим опытом

SCSSВерстка лендинговGulp
16 дней назад
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