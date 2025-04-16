Ищем специалиста для выполнения адаптивной и кроссбраузерной HTML-верстки сайта. Необходимо качественно реализовать дизайн и обеспечить корректное отображение на различных устройствах и браузерах.
Верстка лендинга
Доброго времени суток!
Нужна верстка лендинга бэм gulp scss.
Можно с небольшим опытом
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