Доработки по сайту

$65
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен29 заявок272 просмотра

Верстка сайта, помощь с техническим обеспечением сайта, подгонка дизайна под требования клиента.

Верстка сайтовДоработка сайтов
20 дней назад
guest_1744485015647
20 дней в сервисе
Была
3 дня назад

Выбранный исполнитель

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
3 дня назад
$65
1 день
Escrow
Все было выполнено точно по заданию и в срок. Исполнитель всегда был на связи, быстро вносил правки и предлагал хорошие идеи.
Все отлично, спасибо!

Заявки фрилансеров

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
3 дня назад
Артем
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
13 дней назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
15 дней назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
39 отзывов(-3)
16 дней назад
ТОП-10
HTML-верстка
Максим
 
19 лет
2 года в сервисе
Был
4 дня назад
2 отзыва
16 дней назад
Никита
 
21 год
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
17 дней назад
Артем
 
17 лет
2 года в сервисе
Был
17 дней назад
17 дней назад
Татьяна
 
41 год
2 года в сервисе
Была
17 дней назад
17 дней назад
Кирилл
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
18 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
19 дней назад
Аббос
 
22 года
3 года в сервисе
Был
20 часов назад
3 отзыва
19 дней назад
ТОП-10
HTML-верстка
Максим
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
5 часов назад
19 дней назад
Ризо
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
14 часов назад
19 дней назад
Алексей
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
20 дней назад
Роман
 
24 года
3 года в сервисе
Был
19 часов назад
20 дней назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 часов назад
63 отзыва
20 дней назад
ТОП-10
HTML-верстка
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва
20 дней назад
Мераб
 
33 года
2 месяца в сервисе
Был
день назад
20 дней назад
Муродулла
 
23 года
год в сервисе
Был
час назад
5 отзывов
20 дней назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Максим
 
24 года
20 дней в сервисе
Был
7 часов назад
20 дней назад
Алексей
 
42 года
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
15 отзывов
20 дней назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
4 часа назад
1 отзыв
20 дней назад
Искандер
 
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
13 часов назад
20 дней назад
Вячеслав
 
51 год
2 месяца в сервисе
Был
12 дней назад
20 дней назад
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
4 часа назад
4 отзыва
20 дней назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад
85 отзывов
20 дней назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
1 отзыв
20 дней назад
Евгений
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
9 часов назад
10 отзывов(-3)
20 дней назад
Игорь
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
2 отзыва
20 дней назад