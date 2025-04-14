Необходимо выполнить верстку и стилизацию двух страниц сайта рейтинга. Задача включает изменение цветовой гаммы и компоновки элементов, например, представление пользователей блоками по три в ряд. Работа должна быть выполнена исключительно с помощью верстки и стилизации без изменения функционала.
Сверстать дизайн лендинга из Figma
Общие требования
Создание адаптивного HTML + CSS шаблона лендинг-страницы, соответствующего дизайну из Figma.
Оптимизация для SEO: Включение всех современных требований для поисковой оптимизации.
Респонсивность: Поддержка корректного отображения на всех устройствах (десктопы, планшеты, смартфоны).
Современные стандарты верстки
Исходные данные
Дизайн предоставляется в формате Figma.
Меню сайта уже реализовано на основном сайте и может быть заимствовано (HTML и CSS коды доступны).
SEO
Оптимизация заголовков (
<h1>— основной заголовок,
<h2>— подзаголовки).
2. Lazy loading для изображений и медиа (только невидимая часть экрана до прокрутки)
3. Валидный код
Функциональные требования
Респонсивность:
Адаптация макета к устройствам с различными разрешениями экрана.
Тестирование на популярных браузерах (Chrome, Safari, Firefox, Edge).
Меню:
Заимствование меню с основного сайта, интеграция его в шаблон.
Формы:
Реализация формы обратной связи с проверкой ввода данных.
Анимации:
Добавление плавных переходов при наведении на элементы.
Выбранный исполнитель
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