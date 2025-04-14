Сверстать дизайн лендинга из Figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка323 просмотра

Общие требования

  1. Создание адаптивного HTML + CSS шаблона лендинг-страницы, соответствующего дизайну из Figma.

  2. Оптимизация для SEO: Включение всех современных требований для поисковой оптимизации.

  3. Респонсивность: Поддержка корректного отображения на всех устройствах (десктопы, планшеты, смартфоны).

  4. Современные стандарты верстки

    Исходные данные

    1. Дизайн предоставляется в формате Figma.

Меню сайта уже реализовано на основном сайте и может быть заимствовано (HTML и CSS коды доступны).


SEO

  1. Оптимизация заголовков (<h1> — основной заголовок, <h2> — подзаголовки).
    2. Lazy loading для изображений и медиа (только невидимая часть экрана до прокрутки)
    3. Валидный код


    Функциональные требования

  1. Респонсивность:

    • Адаптация макета к устройствам с различными разрешениями экрана.

    • Тестирование на популярных браузерах (Chrome, Safari, Firefox, Edge).

  2. Меню:

    • Заимствование меню с основного сайта, интеграция его в шаблон.

  3. Формы:

    • Реализация формы обратной связи с проверкой ввода данных.

  4. Анимации:

    • Добавление плавных переходов при наведении на элементы.

CSSFigmaHTMLАдаптивная версткаВерстка лендингов
24 дня назад
Itsboris
Борис 
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Выбранный исполнитель

korneev_92
Сергей 
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$40
3 дня
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Верстка сделана быстро и профессионально!
Спасибо! Отличный заказчик, четко поставленная задача и быстрая оплата.

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