Качественная и кроссбраузерная вёрстка. Делаю на чистом HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery

Моя цель - оставить заказчика довольным!

Работая со мной вы получите:

Качественную и чистую вёрстку

Связь на протяжении всей работы

Выполнение задачи в сроки

Гарантия на работу. После получения работы, вношу правки в любое время бесплатно.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, Flexbox, БЭМ.

GitHub: kep0fff (github.com)

Связь:

Telegram Pidkolisnui

E-mail [email protected]

Номер телефона +380500104101

Оплата: