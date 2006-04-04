kep0fff

Максим kep0fff

 
17 летУкраина/Ковель
год на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Качественная и кроссбраузерная вёрстка. Делаю на чистом HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery

Моя цель - оставить заказчика довольным!

Работая со мной вы получите:

  • Качественную и чистую вёрстку

  • Связь на протяжении всей работы

  • Выполнение задачи в сроки

Гарантия на работу. После получения работы, вношу правки в любое время бесплатно.

Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, Flexbox, БЭМ.

GitHub: kep0fff (github.com)

Связь:

Telegram Pidkolisnui

E-mail [email protected]

Номер телефона +380500104101

Оплата:

  • На карту

  • Безопасная сделка

JavascriptHTMLCSSjQuery
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