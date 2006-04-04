Качественная и кроссбраузерная вёрстка. Делаю на чистом HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery
Моя цель - оставить заказчика довольным!
Работая со мной вы получите:
Качественную и чистую вёрстку
Связь на протяжении всей работы
Выполнение задачи в сроки
Гарантия на работу. После получения работы, вношу правки в любое время бесплатно.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, Flexbox, БЭМ.
GitHub: kep0fff (github.com)
Связь:
Telegram Pidkolisnui
E-mail [email protected]
Номер телефона +380500104101
Оплата:
На карту
Безопасная сделка
Портфолио
- Адаптивная вёрстка сайта Ламборгини28 просмотров
- Адаптивна вёрстка сайта FANATIC10 просмотров