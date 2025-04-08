Добрый день!

Сайт est5.ru

1) Есть дизайн версии ПК и моб версия в фигме ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ - нужно сверстать

2) На основании дизайна нужно будет внести некоторые изменения в админку для наполнения сайта.

Cайт сделан с использованием blade-ов PHP фреймворка Laravel. точнее там код смешан с php, html + для некоторых функциональностей использован чистый js

Работа через Git

Если вас заинтересовало, то скину ТЗ для оценки объема работ.

Оплата предпочтительно безнал - ИП, самозанятый (с заключением договора)