Верстка главной страницы + доработать админку (сайт на Laravel)

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Открыт12 заявок271 просмотр

Добрый день!

Сайт est5.ru

1) Есть дизайн версии ПК и моб версия в фигме ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ - нужно сверстать

2) На основании дизайна нужно будет внести некоторые изменения в админку для наполнения сайта.

Cайт сделан с использованием blade-ов PHP фреймворка Laravel. точнее там код смешан с php, html + для некоторых функциональностей использован чистый js

Работа через Git

Если вас заинтересовало, то скину ТЗ для оценки объема работ.

Оплата предпочтительно безнал - ИП, самозанятый (с заключением договора)

А так же если вы не бот и реально прочитали описание, напишите "Апельсин"
FigmaGitLabJavaScriptLaravelPHPВерстка страницДоработка сайтов
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