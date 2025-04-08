Требуется верстальщик для создания сайта на платформе Tilda. Необходимо перенести дизайн из Figma и адаптировать его для мобильных устройств. Обязателен опыт работы с Tilda.
Починить верстку корзины Opencart
На сайте поломалась корзина, Sipmlecart. Стоит несколько языков и в некоторых корзина развалилась.
Была похожая проблема у пары языков из-за отсутствия экранирования ковычек, возможно и сейчас такая же проблема.
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