Починить верстку корзины Opencart

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Закрыт10 заявок193 просмотра

На сайте поломалась корзина, Sipmlecart. Стоит несколько языков и в некоторых корзина развалилась.

Была похожая проблема у пары языков из-за отсутствия экранирования ковычек, возможно и сейчас такая же проблема.

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