Сверстать небольшой макет в фигма

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Закрыт13 заявок55 просмотров

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Figma
18 дней назад
seorank
Михаил 
42 года
19 лет в сервисе
Была
6 дней назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
4 отзыва
17 дней назад
Шахбоз
 
33 года
месяц в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
18 дней назад
Аббос
 
22 года
3 года в сервисе
Был
20 часов назад
3 отзыва
18 дней назад
ТОП-10
HTML-верстка
Олександр
 
19 лет
2 года в сервисе
Был
12 дней назад
18 дней назад
Роман
 
24 года
3 года в сервисе
Был
19 часов назад
18 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
18 дней назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад
287 отзывов
18 дней назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
168 отзывов
18 дней назад
ТОП-5
HTML-верстка
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
27 отзывов
18 дней назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва
18 дней назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
10 часов назад
15 отзывов(-1)
18 дней назад
Муродулла
 
23 года
год в сервисе
Был
час назад
5 отзывов
18 дней назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Алексей
 
42 года
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
15 отзывов
18 дней назад
Лучший HTML-верстальщик апреля