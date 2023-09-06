Собственно, задача в заголовке. Нужно помочь настроить, чтобы на динамических страницах, которые подтягивают данные из базы данных CMS Wix, была мультиязычность в зависимости от того, какой язык выбрал пользователь. То есть, у ...
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Ищу wordpress/woocomerce разработчика, по большей части работа с шаблонами. Есть постоянные заказчики и заказы. Т.к. большой обьем работы сам не справляюсь, кому интересно пишите в лс.
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