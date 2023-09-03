Сверстать шаблон для Wordpress и настроить плагины

Сверстать адаптивный дизайн для Вордпресс или другой бесплатный движок для сайта https://airun.ru .

Как можно меньше картинок и скриптов. Сайт должен загружаться максимально быстро. Лучше обойтись без выпадающих меню! (Раскрывающийся список подойдет, например когда нажимаешь на + или ссылку и открывается новый текст.)

На сайте должны быть функция поиска и удобной навигации по категориям нейросетей.

Структура сайта может быть примерно такая pravotop.ru/companies

Функционал поиска и навигации можно взять тут ailib.ru Чтоб можно было и по фильтру поиск сделать и запрос ввести и просто по названию.

Предусмотреть вставку рекламных блоков яндекс одинакового размера между карточками описаний нейросетей.



В описании карточек нейросетей, необходимо чтоб показывалась категория, например Блогинг или дизайн, или Видео, то есть категория в которой выполняет функции нейросеть. Могут быть несколько категорий одновременно (как в параметрах поиска категории).

Разработать форму для добавления нейросетей, в которой можно сразу выбрать категории и они автоматически будут отображаться в описании. То есть при заполнении анкеты должна быть функция отметки категорий и вставки описания.