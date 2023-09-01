необходимо настроить zoho CRM 1. Принятие заявок с формы обратной связи с сайта 2. Принятие заявок с рекламных кампаний (Lead Forms, Apply now и тд с FB/INST) 3. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Посадка верстки на Umbraco. Сайт очень простой. O цене договоримся!
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Есть сайт на Wix, на нем в разделе CMS есть коллекция (то есть, список айтемов - и у каждого отдельная страница на сайте). Нужно сделать, чтобы на странице каждого из айтемов были ...Закрыт4 месяца назад
- $30
Имеется плагин Wordpress - RSS AutoPilot (ссылка на архив - https://fex.net/ru/s/4z5pvrd). RSS AutoPilot – этo плaгин (парсер) WordPress, cпocoбный зaгpужaть кaнaлы RSS и coздaвaть cooбщeния в WordPress, иcпoльзуя либo cвoдку, пpeдocтaвлeнную фидoм, либo зaxвaтывaть кoнтeнт ...Закрыт4 месяца назад
- $20
Был сайт очень простой на джумле, в веб-архиве есть его копии В итоге его удалили с хостинга и все файлы и базу данных. Что осталось: верстка html+css домен и modx уже стоят, надо только ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
На одном сайте нужно изменить страницу статей, убрав анонс и добавив картинку. Плюс еще пару мелочей. На еще паре сайтах нужно добавить кнопочку Подписаться на рассылку и добавить форму (используя существубющие стили сайта). ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Оставляйте ваш телеграмСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Потрібно внести правки на сайті з CMS Webflow. Обов'язково досвід роботи в даній CMS. Список завдань прикріплюю. Сайт https://www.hochzeitsplauderei.de/.Закрыт3 месяца назад
- $150
Нужно доработать страницы сайта на wordpress, вывести недостающую информацию и доработать шаблоны. Прикладываю ТЗ.Закрыт4 месяца назад
Необходимо в DLE внедрить ужеготовый скрипт для сжатия и уменьшения изображений при массивном парсинге фильмов через CCDNСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
оставляйте ваш телеграмСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 месяца назад