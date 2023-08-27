Внедрение в DLE скрипта для сжатия изображений

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка48 просмотров
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Необходимо в DLE внедрить ужеготовый скрипт для сжатия и уменьшения изображений при массивном парсинге фильмов через CCDN

4 месяца назад
guest_1693394282150
Казахстан
4 месяца в сервисе
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3 месяца назад