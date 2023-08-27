Оптимизация скорости загрузки и-м на wordpress

Нужно оптимизировать скорость загрузки интернет-магазина на wordpress.

- 10к-15к товаров

- сделан на конструкторе oxygen,

- фотки обрабатывает webp-express,

- стоит light speed cache

Не пишите мол вордпресс не для и-м и надо переехать - это и так знаю, ситуация такая.

Ссылка на сайт скину в лс.

Предлагайте стоимость. Срок до понедельника.