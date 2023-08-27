Оптимизация скорости загрузки и-м на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки33 просмотра
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Нужно оптимизировать скорость загрузки интернет-магазина на wordpress.
- 10к-15к товаров
- сделан на конструкторе oxygen,
- фотки обрабатывает webp-express,
- стоит light speed cache
Не пишите мол вордпресс не для и-м и надо переехать - это и так знаю, ситуация такая.
Ссылка на сайт скину в лс.
Предлагайте стоимость. Срок до понедельника.

WordPress
4 месяца назад
YeremYan
Ерем 
24 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
40 минут назад