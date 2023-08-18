Проблема с переключением языка на wordpress

Головна сторінка у тіньовому бані, допоможіть вирішити цю проблему. Вартість послуг обговоримо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на wp. Языки сделаны с polylang. После перевода на англ. версию работало ок. Русские ссылки переадресованы на украинскую версию. Через некоторое время, обнаружилась проблема. Редактирую англ. версию и контент после сохранения на странице становится украинским 1 в 1. При этом при переключении языков, контент остается украинским, а хедер, футер, меню меняются. Нужна помощь в решение проблемы.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 месяца назад
Задача - разместить на главной странице реализованные кейсы (маленькими карточками) с выводом каждого на свою посадочную страницу. Кейс представляет собой текстовую статью с изображениями (скринами), разделенную главным образом заголовками. То есть необходимы: 1. Посадочная для кейса ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Нужно осуществить перенос сайта под WP с одного хостинга на другой. Там еще будут другие задачи. Очень нужно срочно.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Добрый день, коллеги! Требуется доработать шаблон сайта bankium.ru на системе управления DLE. Подробное ТЗ в приложении. Ищу ответственного специалиста с опытом работы на DLE, успешными проектами и способного разобраться в чужом коде. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $500
Сделать сайт агенства недвижимости на wordpressСистемы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
Есть несложный сайт.нужно натянуть на Битрикс и настроить формы обратной связиСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Є: дуже старенький сайт https://trademark.ua/. Потреби в ньому нема, але й вигляд його мене психологічно травмує :) Потрібно перенести сайт на новий шаблон News247 - News Magazine WordPress Theme. А саме: Водпресс я ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 месяца назад
Нужно внести измения сайт сделан на TildaСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Подробное описание трёх задач по ссылке https://zmi.notion.site/sofishop-by-18-08-2023-bf7833db5a894bb78ef4a4d6170669fd от вас жду стоимость и сроки. Общие и автоматические ответы не рассматриваюСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $100
Нужно сделать простой плагин Wordpress рефферальной системы, чтоб пользователь мог: - отсылать реферальную ссылку; - произвести импорт своих гугл контактов выборочно, а также отослать им письмо. А импортированные ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 месяца назад