Проблема с переключением языка на wordpress

Есть сайт на wp. Языки сделаны с polylang. После перевода на англ. версию работало ок. Русские ссылки переадресованы на украинскую версию. Через некоторое время, обнаружилась проблема. Редактирую англ. версию и контент после сохранения на странице становится украинским 1 в 1. При этом при переключении языков, контент остается украинским, а хедер, футер, меню меняются. Нужна помощь в решение проблемы.