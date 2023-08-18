Проблема с переключением языка на wordpress

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Есть сайт на wp. Языки сделаны с polylang. После перевода на англ. версию работало ок. Русские ссылки переадресованы на украинскую версию. Через некоторое время, обнаружилась проблема. Редактирую англ. версию и контент после сохранения на странице становится украинским 1 в 1. При этом при переключении языков, контент остается украинским, а хедер, футер, меню меняются. Нужна помощь в решение проблемы.

WordPress
4 месяца назад
doomkire
Игорь 
38 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 дня назад