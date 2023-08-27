Налаштувати тему опенкарт

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Всім привіт. Необхідно допомогти обрати і налаштувати тему на опенкарт. Нічого сверх складного не треба. Головна, картка, корзина, фільтр в каталозі.
Тема мінімалістична. В голубих тонах. Зробити треба сьогодні. Хто може допомогти? Тему будемо обирати вдвох
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