Настроить импорт товаров на сайт с WooCommerce

Хочу снова запустить веб-студию, в связи с чем требуется отредактировать сайт. https://cp98768.tmweb.ru 1. Портфолио: - Скриншоты сайтов должны отображаться с самого начала картинки (убрать обрезание сверху) - Изначально должно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить на сайте регулярный ежесуточный импорт товаров (их обновление) из
файла. Сам файл скачивается из личного кабинета поставщика
(скачивать его нужно строго с 14:30 до 17:00 по Мск – в другое время есть риск нарваться
на его изменение)
Сам сайт - https://vstroili.ru/ (находится в стадии наполнения)
Пример файла с товарами - https://disk.yandex.com.am/d/rQnGh5nWetHCzg
· Среди прочего импортироваться должен атрибут «Бренд» для отображения в
соответствующем разделе темы на странице категории и в фильтре
· При импорте цена на сайте должна формироваться согласно ценовым коридорам –
например, товары от 0 до 5000 руб + 70%, от 5001 до 10000 руб + 50% и так далее. Таких
коридоров нужно предусмотреть не менее 15, при этом они должны быть
регулируемыми. Подобный функционал уже был реализован на одном из наших сайтов,
могу дать доступ для ознакомления.
· Также важно учесть, что в файле присутствует РРЦ (рекомендуемая розничная цена),
продавать ниже которой мы, по идее, не имеем права; тем не мене, ситуация на рынке
такова, что придерживаться ее, по сути, нереально. Подвожу к тому, что в настройках
импорта должен присутствовать некий чек-бокс, который бы мгновенно включал или
отключал РРЦ на сайте. Дабы включать реальные цены ночью и на выходных (когда шанс
на проверку или контрольную закупку минимален), и включать РРЦ днем и в будни, когда
риск контроля реально велик. Аналогично, подобный функционал уже был реализован,
но, после обновления слетел.
· Важно, если товар был удален из файла (поставщик более не отгружает его), то и на сайте
он должен быть именно удален (включая вложения, типа изображений этого товара), а не
просто снят с публикации, дабы не захламлять место на сервере.
· Еще важнее: в файле присутствует свыше 30 000 товаров и множество категорий, однако,
реально можем продавать мы товары из всего нескольких десятков категорий. Другие
товары нам попросту на сайте ни к чему, ибо их количество и затормаживает обмен
данными (импорт), и захламляет сервер, и в целом создает нагрузку (продать мы их все
равно не сможем, даже если поступит заказ). А значит, нужен некий функционал в
настройках импорта, позволяющий выбирать какие именно категории импортировать, а
какие не нужно.
· Сам процесс импорта должен проходить в фоновом режиме и не создавать особой
нагрузки на CPU и сервер в целом.
Условия:
- предоплат и авансов нет: к сожалению, слишком часто встречаются недобросовестные исполнители (возможна безопасная сделка);
- важна возможность оперативно включиться в работу, сделать качественно;
От вас:
- обязательность (если взялись за работу, то значит чётко представляете пути реализации поставленных задач и точно сможете довести проект до логического завершения именно в том виде, который описан);
- внимание к мелочам и инициативность (если в процессе выполнения вы видите более простой и логичный путь решения, то буду рад его обсудить; также приветствуются иные дельные предложения, даже если они ни в каком виде не описаны в задаче - важно сделать именно как лучше, а не на "лишь бы закончить");
- отличное знание принципов работы WooCommerce, Wordpress в целом, MySQL, js, html;
- опыт работы с Интернет-магазинами;
- умение планировать собственные силы и время, укладываться в оговоренные сроки;
От меня:
- чёткая постановка задач;
- своевременная и беспроблемная оплата;
- возможность работать на постоянной основе.
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