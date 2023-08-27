Настроить импорт товаров на сайт с WooCommerce

Нужно настроить на сайте регулярный ежесуточный импорт товаров (их обновление) из

файла. Сам файл скачивается из личного кабинета поставщика

(скачивать его нужно строго с 14:30 до 17:00 по Мск – в другое время есть риск нарваться

на его изменение)

Сам сайт - https://vstroili.ru/ (находится в стадии наполнения)

Пример файла с товарами - https://disk.yandex.com.am/d/rQnGh5nWetHCzg

· Среди прочего импортироваться должен атрибут «Бренд» для отображения в

соответствующем разделе темы на странице категории и в фильтре

· При импорте цена на сайте должна формироваться согласно ценовым коридорам –

например, товары от 0 до 5000 руб + 70%, от 5001 до 10000 руб + 50% и так далее. Таких

коридоров нужно предусмотреть не менее 15, при этом они должны быть

регулируемыми. Подобный функционал уже был реализован на одном из наших сайтов,

могу дать доступ для ознакомления.

· Также важно учесть, что в файле присутствует РРЦ (рекомендуемая розничная цена),

продавать ниже которой мы, по идее, не имеем права; тем не мене, ситуация на рынке

такова, что придерживаться ее, по сути, нереально. Подвожу к тому, что в настройках

импорта должен присутствовать некий чек-бокс, который бы мгновенно включал или

отключал РРЦ на сайте. Дабы включать реальные цены ночью и на выходных (когда шанс

на проверку или контрольную закупку минимален), и включать РРЦ днем и в будни, когда

риск контроля реально велик. Аналогично, подобный функционал уже был реализован,

но, после обновления слетел.

· Важно, если товар был удален из файла (поставщик более не отгружает его), то и на сайте

он должен быть именно удален (включая вложения, типа изображений этого товара), а не

просто снят с публикации, дабы не захламлять место на сервере.

· Еще важнее: в файле присутствует свыше 30 000 товаров и множество категорий, однако,

реально можем продавать мы товары из всего нескольких десятков категорий. Другие

товары нам попросту на сайте ни к чему, ибо их количество и затормаживает обмен

данными (импорт), и захламляет сервер, и в целом создает нагрузку (продать мы их все

равно не сможем, даже если поступит заказ). А значит, нужен некий функционал в

настройках импорта, позволяющий выбирать какие именно категории импортировать, а

какие не нужно.

· Сам процесс импорта должен проходить в фоновом режиме и не создавать особой

нагрузки на CPU и сервер в целом.

Условия:

- предоплат и авансов нет: к сожалению, слишком часто встречаются недобросовестные исполнители (возможна безопасная сделка);

- важна возможность оперативно включиться в работу, сделать качественно;

От вас:

- обязательность (если взялись за работу, то значит чётко представляете пути реализации поставленных задач и точно сможете довести проект до логического завершения именно в том виде, который описан);

- внимание к мелочам и инициативность (если в процессе выполнения вы видите более простой и логичный путь решения, то буду рад его обсудить; также приветствуются иные дельные предложения, даже если они ни в каком виде не описаны в задаче - важно сделать именно как лучше, а не на "лишь бы закончить");

- отличное знание принципов работы WooCommerce, Wordpress в целом, MySQL, js, html;

- опыт работы с Интернет-магазинами;

- умение планировать собственные силы и время, укладываться в оговоренные сроки;

От меня:

- чёткая постановка задач;

- своевременная и беспроблемная оплата;

- возможность работать на постоянной основе.