Доработка плагина Wordpress - RSS AutoPilot

$30
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок8 просмотров
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Имеется плагин Wordpress - RSS AutoPilot (ссылка на архив - https://fex.net/ru/s/4z5pvrd). RSS AutoPilot – этo плaгин (парсер) WordPress, cпocoбный зaгpужaть кaнaлы RSS и coздaвaть cooбщeния в WordPress, иcпoльзуя либo cвoдку, пpeдocтaвлeнную фидoм, либo зaxвaтывaть кoнтeнт нeпocpeдcтвeннo c вeб-caйтa.

В настройках плагина есть функция "Remove Links" которая позволяет автоматически удалять все внешние ссылки с републицируемых материалов (см. фото 1).

Начиная с версии сайта PHP 4.3 на котором размещен этот плагин - эта функция не работает (см. фото 2). Нужно исправить (доработать) данный плагин.

WordPress
4 месяца назад
dimakent
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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