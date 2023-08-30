Доработка плагина Wordpress - RSS AutoPilot

Был сайт очень простой на джумле, в веб-архиве есть его копии В итоге его удалили с хостинга и все файлы и базу данных. Что осталось: верстка html+css домен и modx уже стоят, надо только ...
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Имеется плагин Wordpress - RSS AutoPilot (ссылка на архив - https://fex.net/ru/s/4z5pvrd). RSS AutoPilot – этo плaгин (парсер) WordPress, cпocoбный зaгpужaть кaнaлы RSS и coздaвaть cooбщeния в WordPress, иcпoльзуя либo cвoдку, пpeдocтaвлeнную фидoм, либo зaxвaтывaть кoнтeнт нeпocpeдcтвeннo c вeб-caйтa.
В настройках плагина есть функция "Remove Links" которая позволяет автоматически удалять все внешние ссылки с републицируемых материалов (см. фото 1).
Начиная с версии сайта PHP 4.3 на котором размещен этот плагин - эта функция не работает (см. фото 2). Нужно исправить (доработать) данный плагин.
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