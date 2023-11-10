Апгрейд сайта на Joomla 2.5, перевод на https

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки61 просмотр
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Простой сайт stilma-ua.com Необходимо перевести на новую стабильную версию Joomla в https варианте. Добавить стандартную защиту от взлома. Желательна оплата на ФОП.

Joomla
4 месяца назад
Andy_325
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
sh-projects
Сергей 
43 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
$60
3 дня
UAH
Все зроблено згідно з поставленим завданням.
Всі доступи для роботи було надано вчасно, після завершення роботи оплата без затримок.