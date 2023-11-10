Апгрейд сайта на Joomla 2.5, перевод на https

Добрый день! Сайт сделан на prestashop. Нужно внедрить на страницу фишку, похожую на эту: https://apexclan.pl/helmet/create Чтобы можно было товар крутить и применять к нему разные расцветки. Возможно можно использовать ...
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Простой сайт stilma-ua.com Необходимо перевести на новую стабильную версию Joomla в https варианте. Добавить стандартную защиту от взлома. Желательна оплата на ФОП.
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