sh-projects

Сергей sh-projects

 
44 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 часа назад
Joomla, Wordpress - шаблони та розширення

Створення адаптивного шаблону на СMS Joomla на основі Вашого дизайну.

Створення інтернет-магазинів на CMS Joomla (Joomshopping, Virtuemart), Wordpress (Woocommerce).

Налаштування шаблонів та розширень СMS Joomla, Wordpress.

Виправлення помилок у роботі СMS Joomla, Wordpress.

Оновлення Joomla до останніх робочих версій.

PHP, MySQL, JavaScript, JQuery, HTML, CSS.

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Оплата - на карту Visa / Mastercard

#6Joomla
#34PHP
#72Доработка сайтов
WordPress
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#399
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50
Системы управления (CMS)

Отзывы заказчиков

galich_moscow
Лина 
39 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
$28
9 баллов
год назад
Доработка шаблона на wordpress
PHPWordPress
В целом, все было достаточно неплохо.
Заказчик отличный, приятно было работать.
Ответный отзыв
Andy_325
51 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
год назад
Апгрейд сайта на Joomla 2.5, перевод на https
JoomlaДоработка сайтов
Все зроблено згідно з поставленим завданням.
Всі доступи для роботи було надано вчасно, після завершення роботи оплата без затримок.
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guest_16711150566719
2 года в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
2 года назад
Потрібно вилікувати сайт на joomla 3
Joomla
Все зроблено згідно ТЗ.
Приємно було спілкуватися. Потрібні для виконання роботи данні були надані вчасно, що допомогло вирішенню поставленого завдання. Після завершення роботи оплата була зроблена без затримок.
Ответный отзыв
s2n
44 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Ускорить загрузку страниц
Исполнителем всё было сделано так, как планировалось нами. Я очень довольна. Сотрудничество с Сергеем как часы: всё точно и без лишней возни и нехороших эмоций. Благодарю! РЕКОМЕНДУЮ
Техническое задание заказчиком было грамотно, подробро написано. Это позволило решить поставленные задачи без дополнительных доработок. На связи вовремя и с оплатой без задержек, как всегда. Татьяна - надежный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
s2n
44 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Исправить ошибки на сайте
Сотрудничеством довольна. Как всегда все отлично. Сергей старается, это заметно. Адекватные цены. Приятное общение. Рекомендую к сотрудничеству. Благодарю за работу!
Сотрудничеством с Татьяной доволен. По возникшим в процессе работы вопросам быстро откликается, с оплатой никаких проблем. Рекомендую Татьяну - отличный заказчик!
Ответный отзыв
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