Joomla, Wordpress - шаблони та розширення
Створення адаптивного шаблону на СMS Joomla на основі Вашого дизайну.
Створення інтернет-магазинів на CMS Joomla (Joomshopping, Virtuemart), Wordpress (Woocommerce).
Налаштування шаблонів та розширень СMS Joomla, Wordpress.
Виправлення помилок у роботі СMS Joomla, Wordpress.
Оновлення Joomla до останніх робочих версій.
PHP, MySQL, JavaScript, JQuery, HTML, CSS.
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ТОП-50— Системы управления (CMS)
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Отзывы заказчиков
$28
9 баллов
год назад
PHPWordPress
В целом, все было достаточно неплохо.
Ответный отзыв
Заказчик отличный, приятно было работать.
$60
10 баллов
год назад
JoomlaДоработка сайтов
Все зроблено згідно з поставленим завданням.
Ответный отзыв
Всі доступи для роботи було надано вчасно, після завершення роботи оплата без затримок.
$30
10 баллов
2 года назад
Joomla
Все зроблено згідно ТЗ.
Ответный отзыв
Приємно було спілкуватися. Потрібні для виконання роботи данні були надані вчасно, що допомогло вирішенню поставленого завдання. Після завершення роботи оплата була зроблена без затримок.
$7
10 баллов
4 года назад
Исполнителем всё было сделано так, как планировалось нами. Я очень довольна. Сотрудничество с Сергеем как часы: всё точно и без лишней возни и нехороших эмоций. Благодарю! РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
Техническое задание заказчиком было грамотно, подробро написано. Это позволило решить поставленные задачи без дополнительных доработок. На связи вовремя и с оплатой без задержек, как всегда. Татьяна - надежный заказчик. Рекомендую!
$30
10 баллов
4 года назад
Сотрудничеством довольна. Как всегда все отлично. Сергей старается, это заметно. Адекватные цены. Приятное общение. Рекомендую к сотрудничеству. Благодарю за работу!
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Татьяной доволен. По возникшим в процессе работы вопросам быстро откликается, с оплатой никаких проблем. Рекомендую Татьяну - отличный заказчик!
Системы управления (CMS)
7 отзывов
$15/час
от $120от 3 дней
#26
Веб-программирование
7 отзывов
$15/час
от $60от 4 часов
#431
HTML-верстка
4 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#79
Интернет-магазины
1 отзыв
$20/час
от $500от 7 дней
#205