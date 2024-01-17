Доработка шаблона на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок1197 просмотров

Нужно довести шаблон на вордпресс до итогового состояния по предоставленному образцу дизайна, поменять шрифты и картинки (без использования конструкторов!). Шаблон уже выложен на хостинг, доступ в админку и php будет предоставлен. Также нужно будет занести контактную информацию и заполнить один-два раздела как образец.

PHPWordPress
4 года назад
galich_moscow
Лина 
39 лет
4 года в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

sh-projects
Сергей 
44 года
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4 года назад
$28
1 день
В целом, все было достаточно неплохо.
Заказчик отличный, приятно было работать.

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sh-projects
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Лучший HTML-верстальщик марта
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