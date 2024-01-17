Требуется верстальщик с опытом работы в игровой сфере для разработки интерфейса для сайта, где представлен https://otzivycasino.xyz/slotspayout]нормальный список автиков с выводом денег на карту Сбербанка для адаптации контента под мобильные устройства, также требуется провести редактирование каскадной таблицы ...
Доработка шаблона на wordpress
Нужно довести шаблон на вордпресс до итогового состояния по предоставленному образцу дизайна, поменять шрифты и картинки (без использования конструкторов!). Шаблон уже выложен на хостинг, доступ в админку и php будет предоставлен. Также нужно будет занести контактную информацию и заполнить один-два раздела как образец.
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