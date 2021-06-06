Адаптировать страницы под мобильную версию

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок1376 просмотров

Гугл пишет, что у меня 37 страниц на сайте не mobile friendly.

Нужно исправить эту ошибку.

где-то пишет, что текст слишком маленький - Text too small to read

и пишет Clickable elements too close together.

Где-то пишет, что контент слишком широкий - Content wider than screen

Хотя у меня на мобильном страницы нормально отображаются.

Гугл рекомендует добавить коды на сайт. Здесь все рекомендации по ошибкам:

https://support.google.com/webmasters/answer/6352293?utm_source=search_console&utm_campaign=sc-mft-test&hl=en#zippy=%2Clist-of-errors

Вот надо эти коды добавить, ошибки исправить.

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