Правки по сайту

Всем привет, нужно внести правки по стилям, по адаптиву и по слайдам на сайте https://product.mtfive.org.ua/ так же нужно привести все в единое отображение на всех браузерах.

В основном надо сделать, поправить слайд на странице партнеры, и подогнать адаптив, на странице оборудование в слайде вывести стрелки, нижний блок обернуть в слайд и так же добавить стрелки, поправить тени на всех блоках на которых она есть, стрелки должны появляется когда блоков больше чем 4, на всех страницах посмотреть отображения курсора мыши и поправить, на некоторых ссылках не подсвечивается, сделать одинаковое отображение во всех браузерар, в мозиле и сафари блоки отображаются не так как в опере или хром, особенно курсор, не всегда подсвечивается оранжевым, и адаптив, а в принципе он подогнан но немного криво