Правки по сайту

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок603 просмотра

Всем привет, нужно внести правки по стилям, по адаптиву и по слайдам на сайте https://product.mtfive.org.ua/ так же нужно привести все в единое отображение на всех браузерах.

В основном надо сделать, поправить слайд на странице партнеры, и подогнать адаптив, на странице оборудование в слайде вывести стрелки, нижний блок обернуть в слайд и так же добавить стрелки, поправить тени на всех блоках на которых она есть, стрелки должны появляется когда блоков больше чем 4, на всех страницах посмотреть отображения курсора мыши и поправить, на некоторых ссылках не подсвечивается, сделать одинаковое отображение во всех браузерар, в мозиле и сафари блоки отображаются не так как в опере или хром, особенно курсор, не всегда подсвечивается оранжевым, и адаптив, а в принципе он подогнан но немного криво

4 года назад
Savchenko-M
Савченко 
38 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артур
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
34 отзыва
4 года назад
Эдгар
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Абдуманнон
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Илья
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
70 отзывов
4 года назад
Анна
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
58 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Отверстать пару блоков в готовый лендинг

    $10

    Здравствуйте. Есть готовый лендинг с адаптивной версткой. Необходимо добавить пару новых блоков. Картинка макетов ниже:  http://joxi.ru/V2VzLEU8B60g2v http://joxi.ru/krDnlGUgGNEM2p Исполнителя буду выбирать по наименьшему бюджету и срокам доработки в 1-2 дня.

    HTML-верстка55 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать продающий лендинг для CPA маркетинга

    - воронка под конкретный товар - логика продажи - логичная структура лендинга, отвечающая всем требованиям интернет-маркетинга - адаптивный дизайн под популярные форумы и статейники, где потенциальные покупатели читают новости и т/д/ - ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Оптимизация сайта , ускорение загрузки в гугле.

    Оптимизировать сайт. Убрать вниз скрипты и ксс без ущерба функционирования. Удолить лишнее. Настроить сайтмап и роботс при необходимости. Убрать косяки. Собран на Muse. Сайт: https://www.kickstarter.stopvirus.us/

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка

    $100

    Здравствуйте. Нужна сверстать сайт. Макет в Figma скину исполнителю.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать верстку макетов дизайна сайта мебели

    Сделать верстку макетов дизайна сайта мебели нужен верстальщик, выбераем по цене качество, если есть кто сделает как можно дешевле - обещаем следующие проекты вработу после. пишите, даже те кто юниоры или начинающие, но ...

    Node.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка

    Верстка для дальнейшего  натягивания на ВП  https://www.figma.com/file/JlKrvqltXJPYDQdeECQrnV/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4?node-id=0%3A1

    Node.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разместить форму заказа на сайте с элементами выбора (Joomla 3.9)

    Нужно сделать форму выбора заказа подобную вот на этом сайте - spb.pechati.biz скрин формы во вложении - выделена красной рамкой Форма должна быть легко настраиваемая - те на ее основе потом будут сделаны ...

    Joomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Поправить баги на HTML сайте

    На примере странциы https://awesome-ios.com/animation/transition/material 1. Когда мало контента, футер не аттачен к низу. Нужно чтобы всегда был снизу. 2. Не жмется кнопка слева вверху (логотип), должен вести на главную / ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад