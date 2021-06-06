Ищу верстальщика и программиста в одном лице. Нужно сделать 3 игры на HTML Игры очень простые 1 quiz (вопросник), 2 колесо удачи по типу «Поля ...
Правки по сайту
Всем привет, нужно внести правки по стилям, по адаптиву и по слайдам на сайте https://product.mtfive.org.ua/ так же нужно привести все в единое отображение на всех браузерах.
В основном надо сделать, поправить слайд на странице партнеры, и подогнать адаптив, на странице оборудование в слайде вывести стрелки, нижний блок обернуть в слайд и так же добавить стрелки, поправить тени на всех блоках на которых она есть, стрелки должны появляется когда блоков больше чем 4, на всех страницах посмотреть отображения курсора мыши и поправить, на некоторых ссылках не подсвечивается, сделать одинаковое отображение во всех браузерар, в мозиле и сафари блоки отображаются не так как в опере или хром, особенно курсор, не всегда подсвечивается оранжевым, и адаптив, а в принципе он подогнан но немного криво
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