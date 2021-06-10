Сделать верстку макетов дизайна сайта мебели

нужен верстальщик, выбераем по цене качество, если есть кто сделает как можно дешевле - обещаем следующие проекты вработу после.

пишите, даже те кто юниоры или начинающие, но уже умеют делать верстку сайтов

https://www.figma.com/file/0V7FZD30QznjbLkY7HfZWA/Untitled?node-id=0%3A1 - это главная страница

есть еще 11 внутренних страниц однотипных

жду оценку сроки от вас, спс