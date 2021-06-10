Сделать верстку макетов дизайна сайта мебели

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок407 просмотров

Сделать верстку макетов дизайна сайта мебели

нужен верстальщик, выбераем по цене качество, если есть кто сделает как можно дешевле - обещаем следующие проекты вработу после.

пишите, даже те кто юниоры или начинающие, но уже умеют делать верстку сайтов

https://www.figma.com/file/0V7FZD30QznjbLkY7HfZWA/Untitled?node-id=0%3A1 - это главная страница

есть еще 11 внутренних страниц однотипных

жду оценку сроки от вас, спс

Node.js
4 года назад
smartartcoder
Петр 
33 года
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4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Nots2
Глеб 
26 лет
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3 года назад
10 отзывов
4 года назад
$48
2 дня
Качество работы на высоком уровне! давно искал профессионала своего дела! Спасибо! Рекомендую!
Очень было приятно работать с этим заказчиком, задачу поставил хорошо, оплата во время. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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