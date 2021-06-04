На примере странциы https://awesome-ios.com/animation/transition/material 1. Когда мало контента, футер не аттачен к низу. Нужно чтобы всегда был снизу. 2. Не жмется кнопка слева вверху (логотип), должен вести на главную / ...
Разместить форму заказа на сайте с элементами выбора (Joomla 3.9)
Нужно сделать форму выбора заказа подобную вот на этом сайте - spb.pechati.biz
скрин формы во вложении - выделена красной рамкой
Форма должна быть легко настраиваемая - те на ее основе потом будут сделаны несколько похожих у которых будут свои фото для выборе на шаге 1, и на шаге 2 и немного отличающиеся колонки на шаге 3.
форма должна быть привязана к "псевдокорзине" - можете на оригинальном сайте потестить ее работу - все тоже самое, те корзина для установления данных покупателя и способа доставки, без функиции оплаты.
Затягивать с решением по выбору исполнителя не буду. Желательно все сделать "под ключ" в течении 1.5-2 недель не более.
Важно:
1) форма должна быть "легкая", быстро подгружаться и шустро работать - это основное требование
2) должна корректно отображаться на мобильных и планшетах
Размещаться форма будет на этом сайте (сейчас в процессе редизайна) - https://pechati-v-spb.ru/
Жду заявок.
при заявке прошу указать что потребуется для начала работы, бюджет и срок по выполнению
Всем спасибо
Заявки фрилансеров
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