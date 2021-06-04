Разместить форму заказа на сайте с элементами выбора (Joomla 3.9)

Нужно сделать форму выбора заказа подобную вот на этом сайте - spb.pechati.biz

скрин формы во вложении - выделена красной рамкой

Форма должна быть легко настраиваемая - те на ее основе потом будут сделаны несколько похожих у которых будут свои фото для выборе на шаге 1, и на шаге 2 и немного отличающиеся колонки на шаге 3.

форма должна быть привязана к "псевдокорзине" - можете на оригинальном сайте потестить ее работу - все тоже самое, те корзина для установления данных покупателя и способа доставки, без функиции оплаты.

Затягивать с решением по выбору исполнителя не буду. Желательно все сделать "под ключ" в течении 1.5-2 недель не более.

Важно:

1) форма должна быть "легкая", быстро подгружаться и шустро работать - это основное требование

2) должна корректно отображаться на мобильных и планшетах

Размещаться форма будет на этом сайте (сейчас в процессе редизайна) - https://pechati-v-spb.ru/

Жду заявок.

при заявке прошу указать что потребуется для начала работы, бюджет и срок по выполнению

Всем спасибо