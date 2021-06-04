Задач на html, css или javascript на выбор

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Завершен10 заявок670 просмотров

За 1 час решить задачу на html, css или javascript на выбо

CSSHTMLJavaScript
4 года назад
guest_16223593095533
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sxImdh
Роман 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$3
1 день
Я очень рада, что выбрала этого исполнителя!!! Мне просто повезло. Роман очень оперативно отреагировал на мой заказ! Сработал очень быстро и четко!!! Очень рекомендую, выбрав его исполнителем, уверяю вас, не пожалеете! Спасибо weblancer.
Очень приятно работать!

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