Задач на html, css или javascript на выбор

Я очень рада, что выбрала этого исполнителя!!! Мне просто повезло. Роман очень оперативно отреагировал на мой заказ! Сработал очень быстро и четко!!! Очень рекомендую, выбрав его исполнителем, уверяю вас, не пожалеете! Спасибо weblancer.