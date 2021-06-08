Сверстать лэндинг

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Завершен1 заявка157 просмотров

Сверстать лэндинг по продаже подушек для беременных

4 года назад
guest_16227429917552
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DanilaMuhinWork
Данила 
35 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$30
3 дня
Escrow
Заказывала верстку одностраничника, работа выполнена хорошо, с соблюдением всех требований. Была задержка по срокам выполнения, но в качестве компенсации Данила предложил скидку. В целом рекомендую
Был выслан макет, что значительно упростило верстку. Заказчик предоставил материал сразу. В целом сотрудничеством доволен

Заявки фрилансеров

DanilaMuhinWork
Данила 
35 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад