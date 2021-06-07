Верстка страницы

Дополнительный шрифт не подключал. Сделал работу, проверили, сказали что поправить, я поправил. Написал что готово. Вместо того что бы сказать так ли на данный момент или нет, написали что из за меня глючит админка, хотя я почти в ней не был и менял в основном css. На вопрос, как именно глючит админка, ничего конкретно не ответили. И сказали в целом что я плохо сделал работу. Я такое поведение не могу понять...