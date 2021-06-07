Верстка страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка205 просмотров

Добрый день!

необходимо сверстать переключатель на странице.

жду вашу заявку

4 года назад
evgeniy888
Евгений 
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

coder0204
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$10
2 дня
Escrow
Без комментариев. Для простых задач может и ок. Но с версткой одной страницы не справился. Верстка не соответствует макету Артур, зачем подключать дополнительный шрифт причём не тот что нужно если на сайте есть подключённые шрифты? Зачем публиковать код на сайте если он не соответствует макету? Зачем публиковать ссылку на видео которая не работает?
Дополнительный шрифт не подключал. Сделал работу, проверили, сказали что поправить, я поправил. Написал что готово. Вместо того что бы сказать так ли на данный момент или нет, написали что из за меня глючит админка, хотя я почти в ней не был и менял в основном css. На вопрос, как именно глючит админка, ничего конкретно не ответили. И сказали в целом что я плохо сделал работу. Я такое поведение не могу понять...

Заявки фрилансеров

coder0204
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка двух лендингов

    $100

    Есть готовая верстка подобного проекта. Она нужна для понимания анимаций. Сделать верстку двух лендосов. Оплата по факту. Бюджет 100 долларов Верстка: https://dropmefiles.com/grbtY Макеты: https://dropmefiles.com/6hz7N

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доверстать внутренние страницы

    $65

    Есть верстка главной страницы от исполнителя который не доверстал. Есть только деск главной надо сделать адаптив и внутряки. Три внутряка. на 80% собираются с главной. Макеты по ссылке. Верстка в приложении. Сделать надо максимально быстро. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивная вёрстка

    $25

    Нужно адаптивно сверстать макет Главное требование – полная совместимость с бутстрап 4: гриды, формы и тд Макет в приложении

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка двух лендингов

    $100

    Есть готовая верстка подобного проекта. Она нужна для понимания анимаций. Сделать верстку двух лендосов. Оплата по факту. Бюджет 100 долларов Верстка: https://dropmefiles.com/grbtY Макеты: https://dropmefiles.com/6hz7N

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка сайта на WordPress

    Необходимо сделать верстку/доработку сайта на WP, вот подробное ТЗ и ссылка на figma: https://docs.google.com/document/d/1__nY7TBwNhSVRRiqeXaztt_CNvj9AaIE7GUE7NxMzSk/edit https://www.figma.com/file/7bDfC5jKG99hoQnfIqW4RT/Brokers-Reviews?node-id=0%3A1

    FigmaNode.jsWordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка лендинга с квизом

    Требуемые технические хар-ки:  - Адаптивная верстка  - Pixel perfect  - Векторные элементы (иконки, значки, логотипы соц сетей, стрелочки) с помощью SVG  - 80% тест в google page speed (и десктоп, и ...

    Figma
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка лендинга

    Есть макет лендинга в figma, нужна верстка и немного функционала, одна страница + адаптив.  Исходные файлы html, css, js.  Пишите цены и сроки.  Макет скину кандидату.

    CSSFigmaHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад