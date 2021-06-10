Адаптивная вёрстка

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки306 просмотров

Нужно адаптивно сверстать макет

Главное требование – полная совместимость с бутстрап 4: гриды, формы и тд

Макет в приложении

Bootstrap
4 года назад
mibeg
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

elchinbek
Элчин 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов
4 года назад
$25
1 день
Escrow
Хороший специалист. Рекомендую
Хороший заказчик рекомендую

Заявки фрилансеров

Владислав
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
elchinbek
Элчин 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов
4 года назад
Виталий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)
4 года назад