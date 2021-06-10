Есть готовая верстка подобного проекта. Она нужна для понимания анимаций. Сделать верстку двух лендосов. Оплата по факту. Бюджет 100 долларов Верстка: https://dropmefiles.com/grbtY Макеты: https://dropmefiles.com/6hz7N
Адаптивная вёрстка
Нужно адаптивно сверстать макет
Главное требование – полная совместимость с бутстрап 4: гриды, формы и тд
Макет в приложении
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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