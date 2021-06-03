Верстка лендинга с квизом

Требуемые технические хар-ки:

- Адаптивная верстка

- Pixel perfect

- Векторные элементы (иконки, значки, логотипы соц сетей, стрелочки) с помощью SVG

- 80% тест в google page speed (и десктоп, и мобильный)

- В формах обратной связи настроить защиту от спама

- Правильно разметить контент для СЕО (Заголовки H1, h2, h3, списки так далее)

- Добавить ненавязчивую анимацию при наведении на интерактивные элементы (кнопки, формы, слайдеры)

!!! Мне важно полное соответствие макету. Буду обращать внимание на мелкие детали. Такие как цвет обводки, радиус скругления. Прошу обратить внимание, что радиус скругления в десктопной версии и мобильной отличается. А также отличается у внешнего блока и внутренних элементов (например, карточка товара)

Технические особенности:

- Подключить плагин для определения города посетителя

- Уникальный квиз без сторонних сервисов

- Всплывающие карточки товара с переключением цвета (меняется только галерея)

- Написать скрипт для главного заголовка, чтобы можно было его менять на основе определенной utm-метки в ссылке на сайт.

Дополнительно необходимо:

- Заполнить все карточки товара. Все описания и фото пришлю отдельной папкой на облаке.

Прикрепляю ссылку на макет. Пересохранил все фреймы в виде JPG для защиты от копирования.

Есть макет в Figma со всеми слоями, стилями и прочим. Пришлю его итоговому исполнителю

Ссылка на макет: https://cloud.mail.ru/public/o7Ux/WZHQ8t1RU

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Прошу писать только в формате, как ниже.

На другие отклики и спам отвечать не буду.

1) С макетом и ТЗ ознакомился

2) Стоимость работы:

3) Срок разработки:

4) Ссылка на мои проекты

5) Уточняющие вопросы