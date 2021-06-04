Верстка лендинга

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Завершен32 заявки956 просмотров

Есть макет лендинга в figma, нужна верстка и немного функционала, одна страница + адаптив.  Исходные файлы html, css, js.  Пишите цены и сроки.  Макет скину кандидату.

CSSFigmaHTMLJavaScript
4 года назад
guest_16220591696119
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Vasylyna_19
Василина 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$30
2 дня
Василина хорошо поработала! Задание выполнено на 100% без правок. Сотрудничеством доволен. Думаю, еще поработаем.
Спасибо за спивпацю! Приятно было поработать.

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