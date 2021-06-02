Разработка макета проекта и верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок656 просмотров

Основываясь на предоставленных эскизах и письменном ТЗ разработать макет стартовой страницы проекта и макет одной из основных страниц (несколько вариантов - до трех). После чего согласовать с заказчиком финальный вариант и приступить к верстке. Итог работы: ссылка на Figma и архив с версткой (HTML + js+ css).

CSSFigmaHTMLJavaScript
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