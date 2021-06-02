Разработка макета проекта и верстка

Основываясь на предоставленных эскизах и письменном ТЗ разработать макет стартовой страницы проекта и макет одной из основных страниц (несколько вариантов - до трех). После чего согласовать с заказчиком финальный вариант и приступить к верстке. Итог работы: ссылка на Figma и архив с версткой (HTML + js+ css).