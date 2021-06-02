С тьды в чистую верстку

$12
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок346 просмотров

Одна страница. Переверстать адаптивно в чистый код. Сделать сегодня. Бюджета 300 грн. Оплата по факту. Нудно сделать грамотно и красиво.

http://project1707817.tilda.ws/

4 года назад
habam
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Выбранный исполнитель

mochalov_aa
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mochalov_aa
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